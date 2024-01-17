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Общество

Реставрация Крыпецкого монастыря продолжается в Псковском районе

Ремонтно-реставрационные работы в храмах Крыпецкого монастыря продолжаются в Псковском районе, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Современное состояние собора. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На данный момент завершается устройство медной кровли и покрытия куполов по проектам АНО «Возрождение». Уже произведена замена металлического остова для крепления креста на куполе галереи.

Современное состояние фасадов

Следующим этапом станет нанесение специального покрытия, которое создаст эффект состарившейся меди. Фасадные работы продолжатся с наступлением тепла.

Протечки внутри свода купола, которые будут устранены в ходе производимых работ

Напомним, что работы планируют завершить к 31 марта 2024 года – к празднику Святой Пасхи.

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