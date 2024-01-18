Михаил Ведерников: Сотрудничество между Псковской областью и Белоруссией тесное как никогда

23:23, 17 января 2024, ПАИ

О взаимодействии Псковской области и Белоруссии рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия 24» на выставке-форуме «Россия», где сегодня прошёл День цифровизации.

«С Белоруссией у нас последние два-три года настолько плотное сотрудничество и взаимодействие, какого не было никогда. В большей степени мы, конечно, сотрудничаем с приграничной Витебской областью в самых различных направлениях – экономики, туризма, патриотики, культуры. В прошлом году на ура прошли Дни Псковской области в Витебске. В ближайшее время ждём бизнес-миссию на уровне правительства республики, договариваемся и уточняем даты», – сказал глава региона.