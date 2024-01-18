Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Сотрудничество между Псковской областью и Белоруссией тесное как никогда

О взаимодействии Псковской области и Белоруссии рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия 24» на выставке-форуме «Россия», где сегодня прошёл День цифровизации.

«С Белоруссией у нас последние два-три года настолько плотное сотрудничество и взаимодействие, какого не было никогда. В большей степени мы, конечно, сотрудничаем с приграничной Витебской областью в самых различных направлениях – экономики, туризма, патриотики, культуры. В прошлом году на ура прошли Дни Псковской области в Витебске. В ближайшее время ждём бизнес-миссию на уровне правительства республики, договариваемся и уточняем даты», – сказал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2024

В 2023 году аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка более 2 млрд рублей
18 января 2024

Игры будущего обсуждают в медиацентре ПАИ
18 января 2024

В Псковской области растёт дефицит снетка
18 января 2024

Александр Голышев: Перед Россией встают новые задачи
18 января 2024

Ещё семь водоёмов планируют расчистить в Псковской области
18 января 2024

Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения
18 января 2024

Виктор Мусатов: После расчистки река Пскова станет быстрее и полноводнее
18 января 2024

Псковские таможенники передали изъятые моющие средства дому-интернату в Болгатово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...