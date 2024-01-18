Голодный вечер: названы обычаи и приметы Крещенского сочельника

08:42, 18 января 2024, ПАИ

Названы обычаи и приметы Крещенского сочельника – дня накануне Богоявления (Крещения Господня). В этот день люди постились, поэтому вечер назывался голодным, пишет портал calend.ru.

В такой вечер было принято есть сочиво – блюдо из зерен. Также люди ели постную кашу и овощные блины. А ещё на Руси собирали снег, так как считалось, что он обладает особыми свойствами. Женщины знали, что с помощью такого снега можно выбелить любую холстину. Также считалось, что такой снег способен исцелить недуги и болезни.

Кроме того, зародился обычай, когда люди ходили в полночь на Крещение на реку за водой. Также было принято верить, что она обладает целебными свойствами.

Если в этот день люди видели много звёзд на небе, то считалось, что уродится хлеб, если был снегопад – что вызреет гречка, а метель – что будут хорошо роиться пчелы. Сильные ветры с южной стороны предвещали грозовое лето.