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Культура

Великолукскому хору «Кант» вручили благодарственное письмо правительства области

Заслуженный коллектив народного творчества камерного хора «Кант» отметили благодарственным письмом правительства области за сохранение традиций хорового искусства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Хор «Кант» отмечен благодарственным письмом правительства области за сохранение традиций хорового искусства. Фото: Александр Воробьёв

Мероприятие прошло в концертном зале детской школы искусств «Центр» в Великих Луках. Награду за активное участие в культурной жизни региона главному дирижёру коллектива Юлии Штонде вручила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Вручение было приурочено к 40-летию хора.

Коллектив был создан в 1983 году с целью популяризации хорового академического искусства и стал четвёртым в Псковской области коллективом, который имеет звание «Заслуженный коллектив народного творчества». За 40-летнюю творческую деятельность хор стал участником и победителем различных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, среди которых победа в IX Всемирных хоровых играх.

В 2023 году коллектив стал лауреатом I степени Международного конкурса вокального творчества «Голос мира».

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