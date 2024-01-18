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Великолучанки стали чемпионами России по стрельбе из лука

Великолукские лучницы Александра Савенкова, Ника Снеткова и Милана Мурзина стали чемпионами России по стрельбе из лука, который проходит в Орле. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Великолучанки стали чемпионами России по стрельбе из лука. Фото: скриншот с трансляции Российской федерации стрельбы из лука

В финале сборная Псковской области встречалась с лучницами из Якутии. Девушки уверенно набрали преимущество в третьем и четвёртом кругах матча и со счётом 234:229 обыграли своих оппонентов.

Особую роль в матче сыграла Александра Савенкова, которая не допустила ни одной ошибки и все выстрелы попадала в десятку.

Напомним, что одна из участниц сборной - Ника Снеткова сегодня стала бронзовым призёром чемпионата России в индивидуальном зачёте.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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