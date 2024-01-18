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Михаил Ведерников и Вера Емельянова обсудили подготовку региона к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, в ходе которой они обсудили подготовку региона к празднованию 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Михаил Ведерников и Вера Емельянова обсудили подготовку Псковской области к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда. Фото: пресс-служба регионального правительства

Напомним, в Псковской области проживает один ветеран, награждённый медалью «За оборону Ленинграда», и 151 ветеран – обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда». По решению главы региона каждый участник тех событий получит к дате единовременную выплату 10 тысяч рублей из областного бюджета.

Памятные мероприятия пройдут в Пскове 27 и 28 января. Состоится церемония возложения цветов к памятной доске жителям и участникам обороны блокадного Ленинграда и гирлянды славы к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, пройдёт концерт Губернаторского симфонического оркестра, который исполнит симфонию № 7 («Ленинградскую») Дмитрия Шостаковича. Ветеранов также отметят за активную воспитательную работу с молодёжью.

Глава региона поручил проработать для школьников полноценный образовательный модуль, посвящённый блокаде Ленинграда, в частности встречи с ветеранами, знакомство с архивными документами, фильмами и литературой. Он также призвал вице-губернатора держать все мероприятия под личным контролем.

Ранее сообщалось, что в Дедовичах монтировали выставочное оборудование филиала Музея обороны и блокады Ленинграда.

13 января в Псковской областной библиотеке имени Курбатова состоялся показ фильма «Блокадный футбол». Цикл фильмов о жизни в блокадном Ленинграде покажут там же 24 и 25 января.

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