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Общество

19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице

19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице в 2023 году, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

  • 19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • 19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • 19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • 19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • 19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В Острове приняли на работу шесть фельдшеров, врача клинической лабораторной диагностики, офтальмолога, рентгенолога, стоматолога, хирурга, детского стоматолога, педиатра, анестезиолога-реаниматолога и участкового терапевта.

Кроме того, в Пыталовском филиале начали работу фельдшер, терапевт, рентгенолог и стоматолог.

Всего в Островской межрайонной больнице работает 71 врач.

Ранее сообщалось, что 64 студента ПсковГУ получили свидетельства о допуске к работе в медицинских учреждениях.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» за пять лет в регионе существенно улучшилось качество оказания медицинской помощи.

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