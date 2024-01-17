19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице

22:14, 16 января 2024, ПАИ

19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице в 2023 году, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области









В Острове приняли на работу шесть фельдшеров, врача клинической лабораторной диагностики, офтальмолога, рентгенолога, стоматолога, хирурга, детского стоматолога, педиатра, анестезиолога-реаниматолога и участкового терапевта.

Кроме того, в Пыталовском филиале начали работу фельдшер, терапевт, рентгенолог и стоматолог.

Всего в Островской межрайонной больнице работает 71 врач.

Ранее сообщалось, что 64 студента ПсковГУ получили свидетельства о допуске к работе в медицинских учреждениях.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» за пять лет в регионе существенно улучшилось качество оказания медицинской помощи.