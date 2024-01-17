19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице
19 врачей и фельдшеров начали работу в Островской межрайонной больнице в 2023 году, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
В Острове приняли на работу шесть фельдшеров, врача клинической лабораторной диагностики, офтальмолога, рентгенолога, стоматолога, хирурга, детского стоматолога, педиатра, анестезиолога-реаниматолога и участкового терапевта.
Кроме того, в Пыталовском филиале начали работу фельдшер, терапевт, рентгенолог и стоматолог.
Всего в Островской межрайонной больнице работает 71 врач.
Ранее сообщалось, что 64 студента ПсковГУ получили свидетельства о допуске к работе в медицинских учреждениях.
Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» за пять лет в регионе существенно улучшилось качество оказания медицинской помощи.
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