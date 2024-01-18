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Общество

Полиция обеспечит безопасность псковичей во время Крещения

Сотрудники правопорядка обеспечат безопасность псковичей во время Крещения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция обеспечит безопасность псковичей во время Крещения. Фото: ПАИ

Так, в охране будут задействованы более 300 полицейских, сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, представители народных дружин и работники частных охранных организаций. В местах купания, расположенный на территории Пскова, Псковского и Порховского районов, также выставят экипажи ГИБДД.

Отмечается, что на мероприятиях будут использоваться металлодетекторы, а места проведения обследуют со служебными собаками. В данной работе задействуют кинологические расчёты ЦКС УМВД России по Псковской области и территориальных отделений МВД России на районном уровне.

Ранее псковичам напомнили о правилах крещенского купания, а также рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь.

Отмечалось также, что список оборудованных купелей обозначили в региональном ГУ МЧС России. Ознакомиться с ними можно здесь.

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