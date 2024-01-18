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Псковичам напомнили о правилах крещенского купания

О правилах крещенского купания напомнили жителям в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Псковичам напомнили о правилах крещенского купания. Фото: ПАИ

Во-первых, окунаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега. Список мест, разрешённых для крещенских купаний в Псковской области, ранее обозначили в региональном ГУ МЧС России.

За несколько недель до купания рекомендовалось отказаться от алкоголя, поскольку он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению. В то же время за два часа до купания следует плотно поесть, так как это повысит морозоустойчивость организма.

Перед погружением в прорубь необходимо разогреть мышцы, например помахать руками, сделать приседания и наклоны. Тогда купание пройдёт с меньшим стрессом для организма.

К проруби нужно подходить в удобной и нескользкой обуви. Следует идти медленно и внимательно, убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необходимо опуститься в воду с помощью поручней, которыми оснащены места спуска. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. При входе в воду в первый раз нужно достигнуть сразу нужной глубины, но не плавать.

На выходе из проруби стоит держаться за поручни, также необходима страховка и взаимопомощь: сорвавшись, можно провалиться под лёд.

После купания следует растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и предупреждения переохлаждения рекомендуется выпить горячий чай, лучше всего ягодный или фруктовый, из предварительно подготовленного термоса. Важно также помнить, что алкоголь не согревает, а усиливает переохлаждение организма.

Напомним, мифы о крещенских купаниях развеял псковский священник. В частности, он сказал, что купание в крещенской купели – это народная традиция, не имеющая отношения к церковным обрядам.

Сообщалось также, какой будет погода в крещенскую ночь.

Кроме того, отмечалось, что псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения.

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