Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения

11:17, 18 января 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В праздничные дни в обеспечении безопасности граждан примут участие сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Всего будет организовано 11 купелей. Список опубликован по ссылке.

Напомним, как подготовиться к крещенским купаниям, а также кому запрещено купаться в купелях, псковичам рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.