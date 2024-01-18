Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения
Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В праздничные дни в обеспечении безопасности граждан примут участие сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.
Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Всего будет организовано 11 купелей. Список опубликован по ссылке.
Напомним, как подготовиться к крещенским купаниям, а также кому запрещено купаться в купелях, псковичам рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.
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