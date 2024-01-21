Пропавшего в канун Нового года великолучанина продолжают искать в Псковской области

20:24, 21 января 2024, ПАИ

Пропавшего в канун Нового года 67-летнего Виктора Ларионова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления МВД России.

31 декабря 2023 года мужчина вышел из дома на улице Проектной в Великих Луках и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, короткая стрижка. Был одет в чёрные джинсы и берцы, рубашку в синюю клетку, чёрную куртку и чёрную вязаную шапку. При себе имел документы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть), 8-911-883-38-83 (уголовный розыск), 02 или 112.

Напомним, что 1 января в деревне Полоное Порховского района пропала 11-летняя девочка. По данному факту было возбуждено уголовное дело.