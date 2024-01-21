Астероид взорвался над Берлином

20:58, 21 января 2024, ПАИ

Небольшой астероид сгорел в небе над Берлином в ночь на 21 января, его обломки упали на территории федеральной земли Бранденбург, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Tagesschau.

Отмечается, что метеорит вошёл в атмосферу Земли на относительно небольшой скорости – всего несколько километров в секунду. Поисковые группы отправились за фрагментами небесного тела.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли маленькую холодную экзопланету и её массивного компаньона.

Кроме того, отмечалось, что 17 метеоров потока Ориониды заснял псковский астроном-любитель в Ленинградской области. Пскович также сделал несколько снимков зимнего треугольника над Великой в Выбутах Псковского района.