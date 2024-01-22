На пепелище дома в Локне обнаружено тело хозяина
На пепелище дома в Локне обнаружено тело хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
При разборе сгоревшего здания было обнаружено тело хозяина дома.
Напомним, 21 января на улице Чайковского в Локне сгорел жилой дом.
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