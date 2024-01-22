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Общество

Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесён в Госдуму

В Госдуму РФ внесён законопроект, позволяющий конфисковать деньги, ценности или иное имущество за фейки о Вооружённых силах России. Соответствующий документ размещён в думской электронной базе.

Документ даст право лишать имущества, используемого или предназначенного для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также за публичные призывы к осуществлению деятельности против государства, которые совершаются из корыстных побуждений или по найму. Кроме того, к преступлениям против безопасности РФ отнесут все преступления диверсионной направленности.

За некоторые преступления по решению суда будут лишать почётных званий. Так, лишать госнаград предлагается за дискредитацию и распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и действий, направленных на нарушение целостности и безопасности государства, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, а также за реабилитацию нацизма.

Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законопроект направлен на защиту обороноспособности, безопасности и конституционного строя РФ.

Ранее сообщалось, что специальная военная операция (СВО) разрушила миф о неуязвимости западной военной техники. Российские войска владеют инициативой в зоне СВО.

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