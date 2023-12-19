Президент России: СВО разрушила миф о неуязвимости западной военной техники

15:00, 19 декабря 2023, ПАИ

Специальная военная операция (СВО) разрушила миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, подчеркнул Владимир Путин. «Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», – отметил глава государства.

В настоящий момент российские войска владеют инициативой в зоне СВО, подчеркнул президент.

Напомним, что войска России уничтожили 747 танков и почти 2,3 тысячи различных бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала так называемого украинского контрнаступления. Отметим, что ещё 15 октября президент РФ заявил, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось.

Добавим, что 617 тысяч российских военнослужащих находятся в зоне проведения СВО, среди них – 244 тысячи мобилизованных.