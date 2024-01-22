Псковская пенсионерка незаконно прописала пятерых россиян

10:48, 22 января 2024, ПАИ

Пожилая жительница Псковского района фиктивно прописала пятерых россиян, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ноябре – декабре 2023 года в одной из деревень Псковского района 70-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала пять граждан России. При этом фактически по месту прописки они не проживали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет. Также за данное нарушение псковичам грозят принудительные работы на срок до трёх лет, лишение права на несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, лишение свободы на срок до трёх лет.