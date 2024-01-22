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Общество

Мечты нескольких детей исполнил Борис Елкин в рамках «Ёлки желаний»

Мечты нескольких детей исполнил глава Пскова Борис Елкин в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Мечты нескольких детей исполнил Борис Елкин в рамках «Ёлки желаний». Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Акция «Ёлка желаний» – благотворительная акция, в которой люди могут исполнить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этой акции дети пишут письма со своими мечтами, а люди, которые хотят помочь, могут выбрать одно из этих желаний и исполнить его.

  • Мечты нескольких детей исполнил Борис Елкин в рамках «Ёлки желаний»
    Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина
  • Мечты нескольких детей исполнил Борис Елкин в рамках «Ёлки желаний»
    Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина
  • Мечты нескольких детей исполнил Борис Елкин в рамках «Ёлки желаний»
    Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина
  • Мечты нескольких детей исполнил Борис Елкин в рамках «Ёлки желаний»
    Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

В рамках акции «Ёлка желаний» исполняются самые разные мечты, например, дети могут попросить о новых игрушках, книгах, спортивных товарах, а также о возможности посетить музеи, театры и другие культурные мероприятия, рассказал Борис Елкин.

В частности, глава города снял с ёлки шары с желаниями Дениса, который мечтал о ноутбуке, Рамина, который хотел телефон, а также Ульяны, которая просила беговел.

«Я рад, что смог принять участие в акции «Ёлка желаний». Это было очень приятно и важно для меня – исполнить мечты детей. Я надеюсь, что это поможет им почувствовать себя счастливыми и любимыми», – подчеркнул глава Пскова.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечты нескольких детей из разных городов России в рамках акции «Ёлка желаний» в Кремле. В частности, он подарил девятилетней девочке из Великих Лук спортивно-игровой комплекс и электросамокат мальчику из Херсонской области. Кроме того, глава региона исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.

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