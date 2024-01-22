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Аудиогид появится в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области

Аудиогид появится в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов, рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

Аудиогид появится в музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Фото: ПАИ

«Мы сделали аудиогид, сейчас идёт его доработка. Мы предполагаем, что в этом году он появится и наш музей станет более доступным. Причём аудиогид будет на нескольких языках», – отметила она.

Аудиогид планируют запустить весной.

Кроме прочего, музей планирует подготовить несколько экспозиций, посвящённых значимым для Псковской области датам.

«В этом году для нашего региона есть несколько важных дат. Одна из них – 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Мы подготовили экспозицию, которая расскажет о том, как писатель был на Псковской земле, и о губернии – такой, какой её видел Пушкин», – подчеркнула Наталья Исакова.

Также, по её словам, найден фасад губернского дома, который будет представлен на выставке.

«Очень интересный раздел экспозиции посвящён празднованию 100-летия Александра Сергеевича Пушкина. Он рассказывает о том, как праздник отмечали в те времена. Например, на выставке будет представлена карта кушаний и напитков», – рассказала она.

Планируется, что эта выставка пройдёт в Пскове и Изборске.

«В этом году я много занималась Пушкиным и прониклась этой темой. Я была поражена тем, что у нас есть документы той эпохи, это стало открытием для меня», – подчеркнула Наталья Исакова.

Ещё одной значимой датой, к которой будет подготовлена выставка, – 80-летие освобождения Псковской области. «Уже думали, как рассказать об истории региона», – отметила директор Государственного архива Псковской области.

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