Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около восьми тысяч запросов исполнил Госархив Псковской области за 2023 год

Около восьми тысяч запросов исполнил Государственный архив Псковской области за 2023 год, рассказала директор учреждения Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

Около восьми тысяч запросов исполнил Госархив Псковской области за 2023 год. Фото: ПАИ

По её словам, 4,5 тысячи запросов были социально-правовыми. Они используются, например, для назначения пенсий жителям региона. «Бывает, граждане к нам приходят и сами запрашивают информацию, но отмечу, что Социальный фонд сам делает всевозможные запросы. У нас сейчас есть, можно сказать, система единого окна: если ты приходишь в Соцфонд, то они делают запрос к нам», – рассказала Наталья Исакова.

Кроме того, порядка 3,5 тысячи запросов в архив были связаны с темой родства и семьи. «Такие запросы поступают из всех регионов России», – отметила директор регионального госархива.

Также учреждение выдало почти 75 тысяч дел для исполнения запросов во время работы в читальном зале архива, заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге
22 января 2024

Михаил Ведерников выразил соболезнования жертвам обстрела Донецка
22 января 2024

Власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году
22 января 2024

Реставрация Святогорского монастыря продолжается в Пушкинских Горах
22 января 2024

Два созданных псковичами маршрута по белорусским вузам вошли в туры программы Минобрнауки РФ
22 января 2024

Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
22 января 2024

Музей кабельного и сварочного производства откроют в Пскове
22 января 2024

Правительство Псковской области утвердило программу госгарантий предоставления медпомощи на 2024–2026 годы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...