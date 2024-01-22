Около восьми тысяч запросов исполнил Госархив Псковской области за 2023 год

15:02, 22 января 2024, ПАИ

Около восьми тысяч запросов исполнил Государственный архив Псковской области за 2023 год, рассказала директор учреждения Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

По её словам, 4,5 тысячи запросов были социально-правовыми. Они используются, например, для назначения пенсий жителям региона. «Бывает, граждане к нам приходят и сами запрашивают информацию, но отмечу, что Социальный фонд сам делает всевозможные запросы. У нас сейчас есть, можно сказать, система единого окна: если ты приходишь в Соцфонд, то они делают запрос к нам», – рассказала Наталья Исакова.

Кроме того, порядка 3,5 тысячи запросов в архив были связаны с темой родства и семьи. «Такие запросы поступают из всех регионов России», – отметила директор регионального госархива.

Также учреждение выдало почти 75 тысяч дел для исполнения запросов во время работы в читальном зале архива, заключила она.