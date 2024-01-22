Часть улицы Ипподромной в Пскове перекроют для движения до 10 февраля

14:56, 22 января 2024, ПАИ

Участок улицы Ипподромной временно перекроют для движения транспорта в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

В связи с дорожными работами движение транспорта ограничат с 23 января по 10 февраля с 9:00 до 22:00. Будет перекрыт проезд по одной полосе дороги у дома № 73а на улице Ипподромной при движении от Гремячего переулка в сторону Красного переулка.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним также, что с 22 по 26 января закрыто движение по части улицы Некрасова в Пскове.