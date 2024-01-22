У каждой шутки должны быть границы – Наталия Соколова о полуодетых парнях в Невеле

16:46, 22 января 2024, ПАИ

«У каждого «почудить» должны быть свои границы», – сказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, комментируя корреспонденту ПАИ видео с парнями, которые прогуливаются по улицам Невеля почти нагишом.

«Конечно, они не должны были заходить в магазин. Но ведь их никто не остановил: ни один взрослый, ни охранник в магазине. Они сделали то, что им позволили сделать окружающие», – отметила она.

Видео появилось в социальных сетях несколько дней назад. Двоих из трёх парней привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Третьего, несовершеннолетнего, невельчанина пригласят на комиссию по делам несовершеннолетних.