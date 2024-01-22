Стали известны подробности судьбы собаки, сбитой машиной в Островском районе
Собаку Чернышку, которую сбила в Островском районе машина, забрали на домашнюю передержку. Об этом сообщается в группе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в соцсети «ВКонтакте».
Вчера собаку выписали из стационара ветеринарной клиники, говорится в сообщении. «Её состояние стабильное – идёт на поправку. Все назначения получены, лекарства выкупили. Самая замечательная новость – собака поехала на домашнюю передержку к очень хорошим людям, которые нашли её после ДТП», – рассказали зоозащитники.
Кроме того, в приюте поблагодарили всех, кто помог животному. Зоозащитники просят жителей Псковской области помочь в сборе средств для собаки. Уточняется, что на операцию не хватило 15 тысяч рублей. «Пожалуйста, помогите собрать необходимую сумму и закрыть все счета Чернышки», – отмечается в группе.
О том, как зоозащитники спасали собаку, читайте в материале ПАИ.
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