Стали известны подробности судьбы собаки, сбитой машиной в Островском районе

17:37, 22 января 2024, ПАИ

Собаку Чернышку, которую сбила в Островском районе машина, забрали на домашнюю передержку. Об этом сообщается в группе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

Вчера собаку выписали из стационара ветеринарной клиники, говорится в сообщении. «Её состояние стабильное – идёт на поправку. Все назначения получены, лекарства выкупили. Самая замечательная новость – собака поехала на домашнюю передержку к очень хорошим людям, которые нашли её после ДТП», – рассказали зоозащитники.

Кроме того, в приюте поблагодарили всех, кто помог животному. Зоозащитники просят жителей Псковской области помочь в сборе средств для собаки. Уточняется, что на операцию не хватило 15 тысяч рублей. «Пожалуйста, помогите собрать необходимую сумму и закрыть все счета Чернышки», – отмечается в группе.

О том, как зоозащитники спасали собаку, читайте в материале ПАИ.

Ранее сотрудники приюта нашли пса, который вмёрз в землю в Островском районе. Для восстановления Снежку была необходима дорогостоящая операция, деньги на которую собрали неравнодушные жители Псковской области. Как чувствует себя после операции островский пёс Снежок, читайте здесь.