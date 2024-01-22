Псковский ветеран Лариса Кравцова представит регион в Петербурге на мероприятиях в честь снятия блокады Ленинграда

19:21, 22 января 2024, ПАИ

Председатель Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», ветеран Великой Отечественной войны Лариса Кравцова отправится в Петербург на мероприятия, посвящённые 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Санкт-Петербурге Лариса Кравцова станет участником 29-го съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, который пройдёт с 24 по 29 января. Планируется, что в съезде примут участие более 100 жителей блокадного Ленинграда, в том числе ветераны Великой Отечественной войны из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, Лариса Кравцова станет участницей и крупнейших памятных и культурных мероприятий. Для блокадников организуют тематические выставки, концерты, спектакли. Также в эти дни в мемориальных комплексах пройдут траурные церемонии возложения цветов и венков.

Лариса Кравцова была еще ребёнком, когда началась блокада. Вместе с мамой и братом она пережила все тяготы в осаждённом городе. Далее семья эвакуировалась по Ладоге в Омскую область. В послевоенное время Лариса Кравцова переехала в Псков, где окончила Псковский пединститут на химико-биологическом направлении. На протяжении многих лет работала по специальности в лабораториях, а затем трудилась в сфере общепита.

Лариса Кравцова награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Она на протяжении более 20 лет является председателем Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда».

Напомним, что в 2024 году отмечается 80-летие снятия блокады Ленинграда. Памятные мероприятия в Пскове запланированы на 27 и 28 января. В частности, псковичи возложат гирлянды славы к Могиле Неизвестного Солдата и цветы к памятной доске жителям и участникам обороны блокадного Ленинграда. Также 28 января в 17:00 в Псковской областной филармонии пройдёт концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

На данный момент в Псковской области проживает один ветеран, который награждён медалью «За оборону Ленинграда», а также 151 ветеран – обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда».

Напомним, 146 ветеранов-блокадников получили дополнительную выплату в Псковской области.