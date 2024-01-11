Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

146 ветеранов-блокадников получили дополнительную выплату в Псковской области

Ветераны Псковской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили 50 тысяч рублей к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России в Псковской области.

Размер выплаты установлен указом президента России. Практически все ветераны получили выплаты до новогодних праздников вместе с декабрьской пенсией.

Прежде всего средства были переведены через банки. Доставка через почтовые отделения продолжалась почти до конца месяца. Льготникам, которых почтальон не застал дома перед Новым годом, праздничная выплата повторно доставляется с 3 января вместе с пенсией. Курьеры будут разносить выплаты вплоть до 25 января.

Всего, по данным Социального фонда, юбилейная выплата направлена 146 ветеранам, проживающим на территории региона. Из них 144 награжденным выплата установлена за знак «Жителю блокадного Ленинграда», 2 получателя имеют медаль «За оборону Ленинграда».

Напомним, что 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться в этом году 27 января.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии 140,2 тысячи неработающих пенсионеров в Псковской области проиндексировали на 7,5 %, а также, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, что с января этого года в России стартует программа долгосрочных сбережений. О том, как её участники смогут разморозить свои пенсионные накопления, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Ресторан «Гельдт» и парная откроются в отреставрированном здании бани на берегу Псковы
11 января 2024

Несколько населённых пунктов Плюсского района остались без света
11 января 2024

Куда жители Пскова могут сдать новогодние ёлки на переработку
11 января 2024

«Ныряющий» циклон принёс на Северо-Запад России метель и сильный ветер
11 января 2024

Зимние выезды Ольгинского десанта пройдут в Усвятском, Опочецком и Дновском районах
11 января 2024

Продажу безалкогольного пива подросткам могут запретить в России
11 января 2024

В России подсчитали недоиспользованную рабочую силу
11 января 2024

Минфин предлагает увеличить сборы с лотерей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...