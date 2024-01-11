146 ветеранов-блокадников получили дополнительную выплату в Псковской области

09:55, 11 января 2024, ПАИ

Ветераны Псковской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получили 50 тысяч рублей к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России в Псковской области.

Размер выплаты установлен указом президента России. Практически все ветераны получили выплаты до новогодних праздников вместе с декабрьской пенсией.

Прежде всего средства были переведены через банки. Доставка через почтовые отделения продолжалась почти до конца месяца. Льготникам, которых почтальон не застал дома перед Новым годом, праздничная выплата повторно доставляется с 3 января вместе с пенсией. Курьеры будут разносить выплаты вплоть до 25 января.

Всего, по данным Социального фонда, юбилейная выплата направлена 146 ветеранам, проживающим на территории региона. Из них 144 награжденным выплата установлена за знак «Жителю блокадного Ленинграда», 2 получателя имеют медаль «За оборону Ленинграда».

Напомним, что 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться в этом году 27 января.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии 140,2 тысячи неработающих пенсионеров в Псковской области проиндексировали на 7,5 %, а также, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, что с января этого года в России стартует программа долгосрочных сбережений. О том, как её участники смогут разморозить свои пенсионные накопления, читайте здесь.