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Общество

Об основных источниках пассивного дохода рассказали россияне

Об основных источниках дохода рассказали россияне, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса сервиса подбора персонала и поиска работы.

У каждого четвёртого россиянина есть дополнительный доход, однако в большинстве случаев он не превышает и 20 % основного. Лишь у 4 % пассивный заработок формирует основной доход.

Самыми популярными источниками пассивного дохода являются банковские вклады и накопительные счета – они есть у 16 % опрошенных. В ценные бумаги инвестируют 4 %, ещё 3 % сдают в аренду недвижимость, а 1 % передал свои деньги в управление.

Россияне отметили, что используют пассивный заработок для создания финансовой подушки безопасности. После пандемии всё больше людей стремятся к стабильности, это подталкивает их иметь возможность получать пассивный доход и накапливать средства на будущее.

В прошлом году доля россиян с пассивным доходом составляла 29 %.

Ранее сообщалось, что каждый пятый работающий пскович дополнительно подрабатывает, а больше половины россиян превратили работу в хобби.

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