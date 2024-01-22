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Общество

Псковичам напомнили о сроках сдачи в налоговые органы отчётности организации и ИП

О сроках сдачи в налоговые органы отчётности организации и ИП напомнили псковичам в УФНС России по Псковской области.

Организациям и индивидуальным предпринимателям не позднее 25 января нужно представить следующую отчётность:

  • декларацию по НДС за четвёртый квартал 2023 года;
  • отчёт о прослеживаемых товарах за четвёртый квартал 2023 года;
  • РСВ за 2023 год;
  • сведения персонифицированной отчётности за декабрь 2023 года;
  • уведомление о суммах начисленных налогов по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 января 2024 года.

В части НДФЛ, удержанного с 23 по 31 января 2024 года, необходимо представить ещё одно уведомление и перечислись сумму налога не позднее 5 февраля 2024 года.

С порядком заполнения уведомлений и уплаты налогов можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счёт ЕНС». Налоговую и бухгалтерскую отчётность можно сдавать через специальный сервис на сайте ФНС России «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде».

Напомним, поступления в Псковской области за 2023 год выросли более чем на 20 %.

Отмечалось, что размер социальных налоговых вычетов повысился в регионе с 1 января 2024 года.

Кроме того, сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил эффективную работу региональной налоговой службы.

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