Размер социальных налоговых вычетов повысится в Псковской области

22:53, 25 декабря 2023, ПАИ

Размер социальных налоговых вычетов повысится в Псковской области с 1 января 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФНС России.

Социальные налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в сумме расходов, фактически произведённых налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода (в течение 2024 года), так и в налоговом органе при представлении декларации в форме 3-НДФЛ по окончании налогового периода (за период 2024 года в 2025 году).

Размер не ограничен только для одного из социальных вычетов – по дорогостоящим видам лечения. Для всех остальных видов вычетов установлены предельные размеры. Так, общий предельный лимит за год применяется к совокупности следующих видов социальных вычетов:

по расходам на обучение (кроме обучения детей);

по расходам на лечение;

по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги;

уплата пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, а также по договорам добровольного страхования жизни;

уплата дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;

оплата прохождения независимой оценки квалификации налогоплательщика (этот вычет работодатель не предоставляет).

До 1 января 2024 года совокупный размер данных вычетов составляет 120 000 рублей, с 1 января 2024 года – 150 000 рублей. Кроме того, с начала года с 50 000 до 110 000 рублей увеличится размер вычета на обучение детей и подопечных. Эта сумма является общей на обоих родителей, опекунов и попечителей.

Ранее Михаил Ведерников отметил эффективную работу региональной налоговой службы. В то же время руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова сказала, что уровень дисциплины налогоплательщиков в регионе растёт.

Сообщалось также, что налоговые поступления в Псковской области за 2023 год увеличились более чем на 20 %, а налоговые отчисления самозанятых выросли в два раза.