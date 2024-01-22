Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге

22:20, 22 января 2024, ПАИ

Два случая оспы обезьян выявили у китайских туристов в Санкт-Петербурге, их госпитализировали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что их жизни ничего не угрожает. Также определён круг контактных лиц, которые находятся под наблюдением врачей. В ведомстве подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о грядущей в мае 2024 года пандемии.

Также сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Псковской области. При этом уточнялось, что ситуация находится под контролем. Также глава ВОЗ призывал прививаться и использовать маски от коронавируса.