Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о списании платы по подпискам

Онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о списании платы по подпискам. Такой законопроект Госдума может принять в марте. Об этом сообщил один из авторов документа, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, пишут «Известия».

«На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении. Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте. Если не будет каких-то серьезных перегрузок в повестке, думаю, что он в этом месяце может быть принят в первом чтении», — отметил Свинцов.

«Мы находимся в диалоге с бизнесом. Работаем над тем, чтобы итоговая версия законопроекта была полезной для граждан и безвредной для российских компаний, которые боятся столкнуться с оттоком пользователей», — уточнил еще один автор документа, депутат Госдумы от того же комитета Антон Немкин.

Чтобы проработка выдвинутых бизнес-сообществом уточнений и предложений шла эффективнее, было принято решение создать рабочую группу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Свыше трёх тысяч обращений поступило на телефон доверия в Псковской области за год
23 января 2024

С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
23 января 2024

Меры поддержки лиц с ОВЗ обсуждают в штабе общественной поддержки Псковской области
23 января 2024

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор
23 января 2024

Себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой
23 января 2024

До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 24 января
23 января 2024

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
23 января 2024

Дни ПсковГУ пройдут на выставке «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...