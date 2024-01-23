Онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о списании платы по подпискам

08:36, 23 января 2024, ПАИ

Онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о списании платы по подпискам. Такой законопроект Госдума может принять в марте. Об этом сообщил один из авторов документа, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, пишут «Известия».

«На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении. Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте. Если не будет каких-то серьезных перегрузок в повестке, думаю, что он в этом месяце может быть принят в первом чтении», — отметил Свинцов.

«Мы находимся в диалоге с бизнесом. Работаем над тем, чтобы итоговая версия законопроекта была полезной для граждан и безвредной для российских компаний, которые боятся столкнуться с оттоком пользователей», — уточнил еще один автор документа, депутат Госдумы от того же комитета Антон Немкин.

Чтобы проработка выдвинутых бизнес-сообществом уточнений и предложений шла эффективнее, было принято решение создать рабочую группу.