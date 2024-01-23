Более трёх тысяч подарков могут выиграть псковичи в проекте «Всей семьёй»

10:31, 23 января 2024, ПАИ

Более трёх тысяч подарков могут выиграть псковские семьи в розыгрыше проекта «Всей семьёй», сообщили ПАИ организаторы.

«Уже больше месяца тысячи семей по всей стране и, конечно, из нашей родной Псковской области выполняют простые задания, весело и уютно проводят время с близкими, собирают свои бесценные фотоколлекции, которые останутся с ними на долгие годы!» – подчеркнули они.

Кроме того, 27 января у всех семей-участниц есть шанс выиграть один из более чем трёх тысяч призов.

Чтобы принять участие в основном розыгрыше, необходимо:

подписаться на группу проекта vk.com/vseysemiey;

зарегистрироваться в проекте по ссылке vk.com/im?sel=-223569207;

выполнить как минимум одно задание и выложить фото с хештегом #всейсемьей.

Также псковские семьи могут принять участие в мини-конкурсах. Среди них – конкурс детских раскрасок, в котором будет разыграно 50 сертификатов на покупки в магазине детских товаров. Присоединиться к конкурсу можно по ссылке vk.cc/ctM8mq.

Также есть возможность выиграть один из 50 сертификатов одного из популярных онлайн-маркетплейсов на семейные покупки в конкурсе репостов по ссылке vk.cc/cu0vCt.

Вся информация о проекте «Всей семьёй» – на официальном сайте.