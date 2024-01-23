Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой

Себежанин Влад Точилов в составе группы суворовцев выступил в военном госпитале под Москвой перед бойцами СВО, находящимися на лечении после ранений. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой. Фото здесь и далее предоставил Влад Точилов

Он исполнил песню «То не ветер ветку клонит», а его товарищи исполняли классику, джаз и другие композиции.

«Я хочу сказать спасибо нашим бойцам, наша благодарность всегда будет жить в наших сердцах. Всю оставшуюся жизнь вы можете быть уверенными в уважении к вам своих соотечественников, своих друзей, родных и близких», – подчеркнул Влад Точилов.

Он также пожелал бойцам СВО служить достойно и вернуться домой с победой.

Фото с выступления себежанина в военном госпитале

«Настоящий солдат идёт сражаться не потому, что ненавидит того, кто перед ним, а потому, что любит тех, кто позади него. Ваши родственники, друзья, коллеги по работе, ваши земляки надеются на ваш воинский опыт. Вы – наш оплот и защита. За вами правда, а где правда – там и победа!» – сказал себежанин.

Отметим, что себежанин Влад Точилов – суворовец Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Ранее он также принял участие в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Свыше трёх тысяч обращений поступило на телефон доверия в Псковской области за год
23 января 2024

С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
23 января 2024

Меры поддержки лиц с ОВЗ обсуждают в штабе общественной поддержки Псковской области
23 января 2024

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор
23 января 2024

Себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой
23 января 2024

До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 24 января
23 января 2024

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
23 января 2024

Дни ПсковГУ пройдут на выставке «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...