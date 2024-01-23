Себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой

13:10, 23 января 2024, ПАИ

Себежанин Влад Точилов в составе группы суворовцев выступил в военном госпитале под Москвой перед бойцами СВО, находящимися на лечении после ранений. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Он исполнил песню «То не ветер ветку клонит», а его товарищи исполняли классику, джаз и другие композиции.

«Я хочу сказать спасибо нашим бойцам, наша благодарность всегда будет жить в наших сердцах. Всю оставшуюся жизнь вы можете быть уверенными в уважении к вам своих соотечественников, своих друзей, родных и близких», – подчеркнул Влад Точилов.

Он также пожелал бойцам СВО служить достойно и вернуться домой с победой.

«Настоящий солдат идёт сражаться не потому, что ненавидит того, кто перед ним, а потому, что любит тех, кто позади него. Ваши родственники, друзья, коллеги по работе, ваши земляки надеются на ваш воинский опыт. Вы – наш оплот и защита. За вами правда, а где правда – там и победа!» – сказал себежанин.

Отметим, что себежанин Влад Точилов – суворовец Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Ранее он также принял участие в VIII Международном кремлёвском благотворительном кадетском бале в Москве.