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Разрушенную в 1933 году колокольню Снетогорского монастыря намерены восстановить в Пскове

Разрушенную в 1933 году колокольню Снетогорского монастыря намерены восстановить в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Главэкспертизы России.

Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности выдало положительное заключение на проект по сохранению объекта культурного наследия «Остатки нижней части колокольни» XVI века.

Дореволюционная фотография монастыря, сделанная с реки. На снимке хорошо заметна колокольня Вознесенского храма

Нижняя (уцелевшая) часть колокольни входит в состав ансамбля Снетогорского монастыря, который принадлежит Псковской епархии.

В XVI веке в монастыре возвели церковь Вознесения Господня «под колоколы». В последнем варианте общая высота колокольни от земли до верхушки креста составляла 63 метра. Добавим высоту Снятной горы от поверхности реки — 27 метров, и станет ясно, насколько постройка возвышалась над окрестностями. По современным меркам это соответствовало бы 30-этажному жилому дому. Псковскую звонницу, «Снетогорский столп», сравнивали даже с колокольней Ивана Великого в Московском кремле.

Сейчас колокольня находится в аварийном состоянии, части стен постоянно разрушаются. В 1920-е годы со звонницы сбросили все колокола, погиб и самый старинный, отлитый в 1516 году. Повредилась кровля колокольни, со стен стала осыпаться штукатурка. Администрация профсоюзного дома отдыха, разместившегося на Снятной горе в это время, стала требовать сноса колокольни, утверждая, что она вот-вот рухнет. Архитекторы это заявление опровергли, однако колокольня всё равно не уцелела, в 1933 году её разобрали.

В результате от древней звонницы остались лишь руины подвала и первого этажа Вознесенской церкви. Историю сноса колокольни в «Псковской правде» от 21 марта 1992 года опубликовал краевед Натан Левин.

Подробности об истории монастырской жемчужины Пскова читайте здесь.

Современный вид колокольни. Фото: ПАИ

Чтобы сохранить объект культурного наследия, планируется провести его реставрацию и приспособление под современные нужды. Противоаварийные работы предусматривают разбор завалов и крупногабаритных обломков, а также ликвидацию мусора. В дальнейшем специалисты проведут реставрацию ступеней лестницы в подклет и восстановят утраченные ее части, отремонтируют стены и своды, оборудуют новую крышу, проведут инженерные сети и отреставрируют фасады.

Застройщик – Псковская епархия РПЦ (Московский патриархат). Проектировщик – ООО «Промжилстрой». Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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