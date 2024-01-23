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Общество

Меры поддержки лиц с ОВЗ обсуждают в штабе общественной поддержки Псковской области

Стратегическая сессия «Новые подходы в социальной защите людей с ОВЗ» проходит в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 23 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Меры поддержки лиц с ОВЗ обсуждают в штабе общественной поддержки Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

«Ожидается, что это будет живая развёрнутая беседа, в ходе которой каждый из вас задаст тот вопрос, который вас интересует, а затем получит ответ», – подчеркнул председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

На вопросы отвечают депутат Псковского областного Собрания, управляющий региональным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова и руководитель территориального отдела социальной защиты Пскова Кристина Калашникова.

«Мы очень рады, что такая встреча организована. Мы сегодня здесь для того, чтобы обсудить насущные для вас вопросы. Диалог – это самое важное, что у нас есть», – сказала Наталья Мельникова.

2023 год был плодотворным по работе для Социального фонда, в том числе по взаимодействию с лицами с ОВЗ, отметила она. «Мы меняли свои подходы к работе. Сегодня наша задача – комплексно оказывать услуги, в том числе и для людей с ОВЗ. Сегодня у нас разноплановый спектр задач, но подход к ним не меняется – это персональное обслуживание каждого человека», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Также она обратила внимание на важность установления коммуникации между общественными организациями с Социальным фондом РФ. «Нам обязательно нужно продолжать коммуницировать друг с другом. Мы сейчас находимся в каждом районе области – у нас везде есть свои клиентские службы, мы работаем», – подчеркнула Наталья Мельникова.

В мероприятии принимают участие депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения ВОИ Марина Борисенкова, а также представители общественных организаций, которые работают с людьми с ОВЗ.

На встрече обсуждают действующие меры поддержки, а также рассматривают нововведения в этой сфере, способствующие повышению эффективности предпринимаемых мер.

Напомним, что штаб общественной поддержки Псковской области открылся в Пскове 15 января. Он находится на улице Некрасова, 17/11. Ежедневно здесь проходят встречи, приёмы депутатов Псковского областного Собрания и депутатов гордумы.

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