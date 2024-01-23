Три случая заражения корью подтвердили в Псковской области
Три лабораторно подтверждённых случая кори зарегистрировано в Псковской области с начала этого года. Выявлено также пять случаев с подозрением на корь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«Если по каким-либо причинам вы не привиты или не привили своего ребёнка против кори, сделайте это без промедления, ведь корь совсем не безобидная инфекция», – отметили специалисты управления.
Ситуация с заболеваемостью в Псковской области корью, COVID-19, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находится на контроле в Роспотребнадзоре, подчеркнули в ведомстве.
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