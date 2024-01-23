Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Псковской области

15:27, 23 января 2024, ПАИ

4 703 случая заболевания ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю, с 15 по 21 января. Заболеваемость в регионе по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 10,3 %, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировали 2 180 случаев заболевания ОРВИ, или 46,3 % от общего количества заболеваний в регионе.

Кроме того, на прошлой неделе в Псковской области выявили 63 случая COVID-19 и 38 лабораторно подтверждённых случаев гриппа.

Напомним, что три школы полностью закрыли на карантин в Псковской области из-за ОРВИ.