«Звёздное небо» будет украшать улицу Пушкина в Пскове круглый год

16:23, 23 января 2024, ПАИ

Праздничная подсветка «Звёздное небо» на улице Пушкина будет украшать Псков круглый год. Об этом заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Звёздное небо» останется [будет висеть. – ПАИ] круглый год. Единственно, мы будем его дорабатывать. По этому поводу было много вопросов в соцсетях», – уточнил глава Пскова.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».