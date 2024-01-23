Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним внесли в Госдуму

17:02, 23 января 2024, ПАИ

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним в России безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Запрет на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков планируют внести на федеральном уровне. В настоящее время в 65 субъектах России уже приняты законы, которые устанавливают ограничения на розничную продажу таких напитков, в том числе несовершеннолетним. Отмечается, что регулярное потребление таких напитков негативно сказывается на здоровье молодых людей: может вызывать обострение нервных и психических заболеваний, а также формирует зависимость.

Кроме прочего, предлагается запретить продавать безалкогольные тонизирующие напитки в потребительской таре объёмом более 0,5 литра.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее врач рассказала о том, что употребление энергетических напитков опасно резким скачком артериального давления.