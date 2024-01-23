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Происшествия

Пскович избил знакомого доской и черенком от лопаты

Жителя Пскова осудили за избиение знакомого, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Пскович из-за личной неприязни избил знакомого всем, что попалось под руку. Фото: ПАИ

Установлено, что 13 мая 2023 года неоднократно судимый пскович находился на приусадебном участке в районе Крестовского шоссе в Пскове. Из-за личной неприязни он поссорился со знакомым. Во время ссоры житель Пскова трижды ударил приятеля кулаком в лицо, а затем пять раз — по рёбрам и пояснице деревянной доской. Когда мужчина упал на землю, пскович ещё несколько раз ударил его деревянным черенком от лопаты по голове, рукам и ногам.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ. С учётом рецидива в его действиях ему назначили наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 61-летний житель Великолукского района во время лесозаготовки случайно убил знакомого.

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