Борис Елкин рассказал, каким будет пешеходный мост через Пскову

19:20, 23 января 2024, ПАИ

Пешеходный мост через реку Пскову будет невысоким, чтобы не испортить исторические виды около кремля, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы понимаем, что всё-таки там кремль и необходимо сделать такой мост, чтобы он был функциональным с точки зрения технических характеристик и при этом не был доминантой по отношению к кремлю и близстоящим объектам культурного наследия», – уточнил глава Пскова.

Пешеходный мост построят практически на уровне самой набережной, отметил Борис Елкин и уточнил, что конструкция будет выполнена из металла и должна быть достаточно лёгкой, арочность моста будет незначительной. Также мост будет рассчитан на возможные паводки и подтопления, которые временами случаются в том месте.

Срок начала активных работ над возведением моста зависит от поставки металлоконструкций. На данный момент подрядчик ведёт переговоры с продавцом стройматериалов.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через Пскову может быть возведён уже к середине лета.