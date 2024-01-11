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Общество

Строительством пешеходного моста через реку Пскову займётся компания «Балтийский берег»

Определена организация, которая будет заниматься строительством пешеходного моста через реку Пскову. Согласно итогам электронного аукциона, опубликованного на сайте госзакупок, работами будет заниматься строительная компания «Балтийский берег».

Строительством пешеходного моста через реку Пскову займётся компания «Балтийский берег». Фото: ПАИ

Для участия в закупке была подана только одна заявка. Согласно проекту, подрядчик подготовит территорию, возведёт пешеходный мост, после чего проведёт озеленение и благоустройство. После завершения строительства специалисты установят урны, скамейки, дорожные знаки и светильники с люминесцентными лампами. Завершить работы, согласно контракту, необходимо до 30 ноября 2024 года.

Цена контракта составила 172,113 млн рублей. Добавим, эскиз внешнего вида моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей. Сообщалось, что строительство моста будет финансироваться из федерального бюджета.

Отметим, компания «Балтийский берег» ранее занималась реконструкцией Троицкого и Ольгинского мостов, а также реставрацией цепных мостов в Острове.

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