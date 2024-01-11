Строительством пешеходного моста через реку Пскову займётся компания «Балтийский берег»

16:31, 11 января 2024, ПАИ

Определена организация, которая будет заниматься строительством пешеходного моста через реку Пскову. Согласно итогам электронного аукциона, опубликованного на сайте госзакупок, работами будет заниматься строительная компания «Балтийский берег».

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Для участия в закупке была подана только одна заявка. Согласно проекту, подрядчик подготовит территорию, возведёт пешеходный мост, после чего проведёт озеленение и благоустройство. После завершения строительства специалисты установят урны, скамейки, дорожные знаки и светильники с люминесцентными лампами. Завершить работы, согласно контракту, необходимо до 30 ноября 2024 года.

Цена контракта составила 172,113 млн рублей. Добавим, эскиз внешнего вида моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей. Сообщалось, что строительство моста будет финансироваться из федерального бюджета.

Отметим, компания «Балтийский берег» ранее занималась реконструкцией Троицкого и Ольгинского мостов, а также реставрацией цепных мостов в Острове.