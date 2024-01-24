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Экономика

В Псковской области выросла средняя зарплата молодых специалистов

Средняя зарплата молодого специалиста в Псковской области выросла на 9 500 по сравнению с январём 2023 года. Сейчас работодатели предлагают примерно 40 500 рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru по Северо-Западу.

В Псковской области выросла средняя зарплата молодых специалистов. Фото: ПАИ

Причём самую высокую зарплату молодой работник в регионе может найти, если устроится на работу в качестве координатора отдела продаж или курьера. Помимо того, зарплату выше рынка в Псковской области готовы платить молодым менеджерам по логистике, упаковщикам, мастерам по ремонту оборудования, разнорабочим и супервайзерам.

Всего за 2023 год работодатели искали более трёх тысяч молодых специалистов. В свою очередь, работу в регионе или подработку за прошлый год искали более восьми тысяч молодых людей.

Кроме того, в Псковской области по итогам прошлого года увеличилось количество вакансий «синих воротничков» для молодёжи.

Если рассматривать категории, в которых сейчас востребованы начинающие специалисты, можно отметить следующие: продажи (47% вакансий), домашний и обслуживающий персонал (28%), логистические услуги и розничная торговля (по 27%).

Кроме того, на постоянную работу ищут молодежь на позиции секретарей, поваров, кадровых работников, учителей и менеджеров по продажам. В этом же списке есть маркетологи, программисты и бухгалтеры.

Также молодёжи предлагают и подработку в качестве курьера, продавца-консультанта, упаковщика, оператора кол-центра, кладовщика, мерчандайзера и официанта.

Ранее председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова рассказала, каких сотрудников не хватает псковским работодателям. Также псковский бизнес-тренер перечислила качества, которые помогут найти работу.

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