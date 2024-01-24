Тратили копейка в копейку – Сергей Грахов рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

16:56, 24 января 2024, ПАИ

О реализации в Псковской области проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

«В прошлом году кассовое исполнение по «Формированию комфортной городской среды» составило 100 % – потратили всё копейка в копейку. Причём доходило до того, что у одного из муниципалитетов оставалось 5,5 тысячи рублей и они на эти деньги покупали урны, чтобы максимально наполнить территорию и эффективно использовать средства. Последние 200 тысяч мы уже в декабре перечисляли в муниципалитеты, чтобы они всё возможное делали на выделенные средства», – сказал он.

Сделали даже больше, чем планировалось, подчеркнул Сергей Грахов.

Напомним, в Пскове в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» были обустроены парк у реки Милевки, парк имени Юрия Гагарина и сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

«Сейчас около 30 % муниципальных образований уже расторговали объекты, которые жители выбрали по результатам голосования прошлого года. Подрядчики выйдут на работу, как только устаканится погода. Мы планируем завершить все работы к июлю. Единственное, может быть, сквер на Сиреневом бульваре в Пскове перейдёт на осень, так как объект финансово ёмкий, а с остальными мы планируем в районе июля все работы завершить», – отметил он.