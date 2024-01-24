Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тратили копейка в копейку – Сергей Грахов рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

О реализации в Псковской области проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

«Тратили копейка в копейку», – Сергей Грахов рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: ПАИ

«В прошлом году кассовое исполнение по «Формированию комфортной городской среды» составило 100 % – потратили всё копейка в копейку. Причём доходило до того, что у одного из муниципалитетов оставалось 5,5 тысячи рублей и они на эти деньги покупали урны, чтобы максимально наполнить территорию и эффективно использовать средства. Последние 200 тысяч мы уже в декабре перечисляли в муниципалитеты, чтобы они всё возможное делали на выделенные средства», – сказал он.

Сделали даже больше, чем планировалось, подчеркнул Сергей Грахов.

Напомним, в Пскове в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» были обустроены парк у реки Милевки, парк имени Юрия Гагарина и сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

«Сейчас около 30 % муниципальных образований уже расторговали объекты, которые жители выбрали по результатам голосования прошлого года. Подрядчики выйдут на работу, как только устаканится погода. Мы планируем завершить все работы к июлю. Единственное, может быть, сквер на Сиреневом бульваре в Пскове перейдёт на осень, так как объект финансово ёмкий, а с остальными мы планируем в районе июля все работы завершить», – отметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2024

95 электронных региональных и муниципальных услуг доступно псковичам
24 января 2024

Кристина Лунёва покинула пост и.о. председателя комитета по молодежной политике Псковской области
24 января 2024

Тратили копейка в копейку – Сергей Грахов рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
24 января 2024

Публикуем график отклюения электроэнергии в Опочке 
24 января 2024

Электричество в домах Невеля полностью восстановят до 20:00
24 января 2024

Законодательное регулирование муниципального контроля обсудил комитет по экономической политике
24 января 2024

Более 240 тысяч жителей Псковской области активно пользуются «Госуслугами»
24 января 2024

Виталий Рахманов призвал псковичей не бояться взлома «Госключа»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...