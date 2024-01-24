Электричество в домах Невеля полностью восстановят до 20:00

16:30, 24 января 2024, ПАИ

Электроснабжение в Невеле после технологического сбоя в работе трансформаторной подстанции восстановят до 20:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

«Для обеспечения абонентов электроэнергией устанавливается четыре генератора. До 20:00. планируется завершение работ. Энергетиками предпринимаются все возможные меры для полной ликвидации последствий», – заверил Олег Майоров.

Ранее сообщалось, что трансформаторная подстанция горела в Невеле. Позже стало известно, что энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей в центре Невеля.