Электричество в домах Невеля полностью восстановят до 20:00
Электроснабжение в Невеле после технологического сбоя в работе трансформаторной подстанции восстановят до 20:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.
«Для обеспечения абонентов электроэнергией устанавливается четыре генератора. До 20:00. планируется завершение работ. Энергетиками предпринимаются все возможные меры для полной ликвидации последствий», – заверил Олег Майоров.
Ранее сообщалось, что трансформаторная подстанция горела в Невеле. Позже стало известно, что энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей в центре Невеля.
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