Александр Котов поздравил студентов с праздником

09:34, 25 января 2024, ПАИ

С Днём российского студенчества поздравил учащихся, аспирантов и студентов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«День студента – праздник с особой атмосферой и энергией молодости. Именно в студенческие годы в наибольшей степени проявляется креативность мышления, стремление к новому познанию, смелость в принятии решений, оптимистичный взгляд на жизнь. Эти качества, помноженные на настойчивость, усердие и веру в свои силы, помогают открывать двери и воплощать даже самые несбыточные на первый взгляд мечты. Знайте это и никогда не сомневайтесь в достижимости поставленных целей», – подчеркнул Александр Котов.

Сегодня Псковской области, как и всей стране, как никогда нужны квалифицированные кадры, обратил внимание спикер регионального парламента. «Какую бы профессию вы ни выбрали – инженер, медик, учитель, военный, аграрий, программист – везде молодые специалисты будут востребованы с перспективой получения достойной зарплаты и продвижения по карьерной лестнице. Главное – ваше желание двигаться вперёд, развиваться, приносить пользу обществу», – отметил Александр Котов.

Также он пожелал студентам жизненных и профессиональных успехов, здоровья, отличной учёбы и благополучия.

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества.