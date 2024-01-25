Причину регулярных подтоплений дороги устранили на улице Ипподромной в Пскове

10:09, 25 января 2024, ПАИ

Ремонт ливневых колодцев у дома № 143 на улице Ипподромной завершают специалисты муниципального предприятия Пскова «Горводоканал». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты цеха ливневой канализации обнаружили, что в двух колодцах для очистки ливневки нет заглушек на напорном трубопроводе. Из-за этого проезжая часть постоянно подтоплялась.

Откачав воду, специалисты установили недостающие детали. При этом они обнаружили, что в одном из колодцев повреждена плита перекрытия, а под ней – бетон. Из-за этого колодец оказался полностью забит асфальтом.

«Три-четыре дня у нас ушло, чтобы достать всё содержимое и освободить колодец. Работали вручную отбойным молотком. Очень трудозатратный процесс», – отметил начальник цеха ливневой канализации Михаил Васильев.

Сейчас работу ливневых колодцев восстановили, специалисты продолжают обследование сетей на улице Ипподромной.

Напомним, что в связи с дорожными работами проезд по одной полосе дороги у дома № 73а на улице Ипподромной будет перекрыт до 10 февраля.