Псковский театр кукол отправится на «Большие гастроли» в Калининград
Псковский областной театр кукол вновь участвует в программе «Большие гастроли». На этот раз труппа театра отправится в Калининград, а калининградские артисты приедут в Псков, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.
«Большие гастроли» пройдут осенью 2024 года.
«Мы отправимся в самый западный областной центр – город Калининград! А зрители Пскова смогут увидеть сразу несколько спектаклей из репертуара Калининградского областного театра кукол», – отметили в учреждении культуры.
В рамках программы «Большие гастроли» спектакли из репертуара Псковского областного театра кукол уже смогли увидеть жители Санкт-Петербурга и Архангельска.
Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.
Михаил Васильев: Если в нашей стране будет модно иметь минимум трех детей, мы сохранимся как нация
На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов