Псковский театр кукол отправится на «Большие гастроли» в Калининград

10:35, 25 января 2024, ПАИ

Псковский областной театр кукол вновь участвует в программе «Большие гастроли». На этот раз труппа театра отправится в Калининград, а калининградские артисты приедут в Псков, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

«Большие гастроли» пройдут осенью 2024 года.

«Мы отправимся в самый западный областной центр – город Калининград! А зрители Пскова смогут увидеть сразу несколько спектаклей из репертуара Калининградского областного театра кукол», – отметили в учреждении культуры.

В рамках программы «Большие гастроли» спектакли из репертуара Псковского областного театра кукол уже смогли увидеть жители Санкт-Петербурга и Архангельска.

Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.