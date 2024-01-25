Проблему вызова экстренных служб устранили в Псковской области

10:16, 25 января 2024, ПАИ

Абоненты Теле-2, а также абоненты операторов, которые базируются на сетях Теле-2, в Псковской области не могли дозвониться на короткие номера телефонов: 112, 122, а также вызвать скорую помощь и другие экстренные службы сегодня ночью. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Сейчас для большинства абонентов проблема устранена, но наблюдаются локальные сложности с дозвоном», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Если кто-то из жителей столкнулся с подобной ситуацией, можно позвонить по альтернативным номерам: для 112 (вызов экстренных служб) – 8-811-112-20-11, для 122 (единая информационно-справочная служба) – 8-811-229-90-03.

Ранее сообщалось, что по вопросам отключения электроэнергии в Псковской области можно звонить на номер 122.