Михаил Ведерников – псковским студентам: Перед вами открыты все пути

11:25, 25 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковскую молодёжь с Днём студенчества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Годы учёбы в вузе или колледже – совершенно особенный период в жизни. Это время, когда каждый день наполнен яркими эмоциями, получением знаний, стремлением совершенствоваться, развиваться и реализовывать свой потенциал», – подчеркнул глава региона.

Сейчас студенты закладывают основы своих будущих профессиональных и жизненных успехов. «Перед вами открыты все пути: вы можете реализовать себя в любой сфере, ставить перед собой амбициозные цели, ошибаться и начинать всё заново», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что псковские студенты не только прикладывают усилия для хорошей учёбы, но и активно участвуют в общественной жизни, достигают успеха в спорте и творчестве.

«Ваши чувство ответственности и стремление внести свой вклад в развитие нашей области дорогого стоят. Ценю вашу активность и помощь в решении важных для региона вопросов и задач», – подчеркнул губернатор и пожелал псковской молодёжи сохранить на всю жизнь студенческий задор, огонь творчества и жажду знаний.

Напомним, сегодня в России отмечается День российского студенчества.