В Псковской области обеспечивать лекарствами федеральных льготников приходится также из регионального бюджета

11:43, 25 января 2024, ПАИ

В Псковской области обеспечивать лекарствами федеральных льготников приходится также из регионального бюджета. Почему так происходит и во сколько это обходится областной казне, объяснила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, выступая с докладом сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Право на обеспечение льготными лекарствами из федерального бюджета в Псковской области имеют 18 547 человек. В прошлом году федеральный бюджет направил на эти цели 259,8 млн рублей, в этом – 302 млн рублей.

Финансовые средства для этой категории граждан поступают в бюджет Псковской области в виде субвенций и межбюджетных трансфертов, рассчитываются с учётом количества граждан, сохранивших за собой право на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения. При этом средства, которые поступают в виде субвенций, пациенты могут монетизировать при отказе от льготы.

Сумма, выделенная в 2023 году на одного федерального льготника с учётом субвенций и межбюджетного трансферта, составила 143 тысячи рублей на год. При этом фактически каждый из обратившихся граждан получил медикаментов на сумму 669 тысяч рублей.

Марина Гаращенко подчеркнула, что проблемой лекарственного обеспечения федеральных льготников в Псковской области является тот факт, что большинство граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, предпочли получение льгот в денежном эквиваленте.

«Осуществление гражданами права на монетизацию федеральной льготы нарушает принцип солидарной социальной ответственности. Граждане, которые сохранили за собой право на получение федеральных льготных лекарств, как правило, имеют тяжелые сочетанные хронические заболевания, лечение которых требует значительно больших денежных затрат, чем выделяется в виде субвенции и трансферта. Федеральное финансирование, исходя из подушевого норматива финансирования, значительно ниже фактической потребности гражданина, определенной в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Несмотря на работу комитета по здравоохранению Псковской области по возврату в льготу, процент отказов остается стабильно высоким (71,8 %)», – заявила Марина Гаращенко.

При этом в случае отказа от федерального «социального пакета» граждане имеют право на получение бесплатных или льготных лекарств за счёт регионального бюджета. То есть одновременно получают и федеральные деньги (монетизированная льгота), и бесплатные лекарства. «Это ставит пациентов в неравные условия», – отметила Марина Гаращенко.

Так, в 2023 году федеральные льготники, отказавшиеся от набора соцуслуг, получили из регионального бюджета препаратов на 49,7 млн рублей.