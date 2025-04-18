Вторую очередь газопровода ввели в эксплуатацию в Локне

22:18, 18 апреля 2025, ПАИ

Вторую очередь внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,9 километра для подключения 84 домовладений за железнодорожным переездом в Локне ввели в эксплуатацию специалисты «Газпром газораспределение Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Работы выполнили в рамках догазификации. С жителями посёлка заключили 46 договоров о подключении к новым газовым сетям, первые домовладения уже пользуются сетевым газом.

«Новый газопровод построен для догазификации домовладений, расположенных за железнодорожным переездом. Строительство объекта выполнено с переходом через железную дорогу. Собственники 27 домовладений заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем не только строительство сетей до границ участка, но и работы в границах участка, а также готовим дома к приёму газа. Это сокращает работы по газификации», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяжённостью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяжённостью 2,2 километра.